Türkiye yerel seçimlere hızla ilerlerken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), büyük kurultayını gerçekleştirdi.
Kurultay kapsamında kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun ve dikkati çeken bir konuşma yaptı.
Bahçeli'nin asıl mesajı ise konuşma sonunda geldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj
31 Mart yerel seçimleri kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir açıklamasında, "Bu benin için final" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı;
Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine Devlet Bahçeli'den "Bırakamazsın" yanıtı geldi.
Bahçeli kürsüdeki konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı;
"Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın"
Burada son söz olarak bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a diyorum ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.
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