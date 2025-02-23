Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

AK Parti'de kongre süreci tamamlandı...

Kongre, 'Adında AK ışığında istikbal' sloganı ile gerçekleşti.

Kongrenin yapıldığı salon ve çevresi hınca hınç dolarken asılan pankartlar dikkat çekti.

Kongrede yapılan oylama sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrardan genel başkanlığa seçildi.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI HEDİYE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne gül, orkide ve karanfilden oluşan özel hazırlanmış bir çiçek gönderdi.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde Bahçeli'nin isminin yazdığı aranjmanın fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir.