Devlet Bahçeli'den Cumhuriyet'in yüzüncü yılında 100 il 1000 ilçe mesajı Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 100 maddelik anayasa teklifinin müzakere için hazır olduğunu belirtti. Bahçeli, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı için de önemli mesajlar verdi.

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Türkiye yeni bir döneme girdi.

14 Mayıs'ta ilk tur, 28 Mayıs'ta ise ikinci turun gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından partiler çalışmalara yeniden başladı.

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de bugün seçim sonrası 28. yasama dönemindeki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Açıklamalarına, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Bahçeli, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına da değindi.

"Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet’in 100’ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür. 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13’üncü Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım beş stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Bir başka stratejik hedef olarak da; sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir yeni bir anayasa hazırlığını göstermiştim. Demiştim ki, 'Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmektedir ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız Allah’ın izniyle tamamlanacaktır.' Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah’a şükürler olsun ki 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır.

"Bizde laf yok icraat vardır"

Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa teklif metnimiz müzakere edilmek için hazırdır. Bizde laf yok icraat vardır. Dedik mi yaparız, yaptık mı mertçe sahiplenmesini biliriz. Temel görüşlerimizi merak edenlere tekrar hatırlatırım ki: Türkiye Cumhuriyeti adıyla, Türk milleti kimliğiyle beraberce yaşayabilmemizin tartışılmaz ilke ve esasları 29 Ekim 1923 tarihinde Atatürk ve kurucu kahramanlar tarafından belirlenmiştir. Başkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayrağımızın ay yıldızlı al bayrak, milli marşımızın İstiklal Marşı olduğu kaydedilmiş ve Anayasamız tarafından da güvence altına alınmıştır.

"Türk milleti tarihi ve kültürel kökleri ile beşeri bir varlıktır"