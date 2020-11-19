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    Devlet Bahçeli'den, Davutoğlu'nun randevu talebine şartlı yanıt

    Devlet Bahçeli'den, Davutoğlu'nun randevu talebine şartlı yanıt

    MHP, Gelecek Partisi'ne, genel başkanlar düzeyindeki randevu talebine, görüşmenin içeriğinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olması şartıyla olumlu yanıt verilebileceğini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 21:13
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 21:20
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmeleri kapsamında Özel Kalem Müdürü aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de randevu talebinde bulundu.

    Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla MHP Genel Merkezi'ne iletilen yazıda randevunun, kamuoyuyla da paylaşılan "Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"le ilgili önerileri paylaşmak üzere talep edildiği kaydedildi.

    RANDEVU TALEBİNE ŞARTLI YANIT

    MHP'den ise randevu talebine "şartlı evet" yanıtı geldi.

    Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Gelecek Partisi'ne iletilen cevapta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konusunda randevu oluşturulabileceği, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu ile ilgili talebe yanıt verilemeyeceği kaydedildi.

    Devlet Bahçeli den, Davutoğlu nun randevu talebine şartlı yanıt #1

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