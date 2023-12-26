Devlet Bahçeli'den DEM Parti'ye! 57 vekilin maaşı şehit ailelerine aktarılsın... MHP Grup Toplantısında konuşan Bahçeli, DEM Parti'yi ele alarak ilk önerisini verdi. O öneri, DEM Parti'nin TBMM'deki 57 milletvekilinin maaşlarının kesilmesi ve Hazine yardımının şehit ailelerine aktarılması oldu.

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ensonhaber.com

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında TBMM'ye ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye (HDP) değinen Bahçeli, öneri verdi.

"Meclis'te terörist istemiyoruz" vurgusu ile cümlelerine devam eden Bahçeli, DEM Parti'nin 57 milletvekilinin maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Göstere göstere terörizme güzelleme yapıyorlar, dişimizi sıkıyoruz. Herhangi bir çılgınlığa tevessül etmeyelim istiyoruz. Bütçe görüşmeleri sürecinde Meclis'in dokusunu hırpalayan bölücü mesajlara, terör diline kadar görülmedik hiçbir şey kalmamıştır.

"Aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır vatan hainidir"

TBMM teröristlerin, bölücülerin, aklanma, haklanma, barınma, meydan okuma mekanı değildir. Aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır vatan hainidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin açık tavrı ve çağrısı şudur; Mehmetlerimize sıkılan, yavrularımızı yetim bırakan, kanımızı döküp canımızı alan teröristlere hangi milletvekili hoşgörü ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçludur, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır.

"Meclis'te terörist istemiyoruz"

Biz Meclis'te terörist istemiyoruz, katil istemiyoruz, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz. PKK'nın lehine gözetleme kulesi işlevi gören Türk bayrağını hazmedemeyen, istiklal marşımızı söyleyemeyen, milli ve manevi ortak değerlerimizi kabullenmeyen sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, Türkçeye rakip dil çıkarmak için her fırsatı ganimet bilen devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne düşman kesilen sözde parti ve partilerin cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaları Hazine yardımı ve maaş almaları rezalettir, melanettir, cinayettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılık muameledir.

"57 DEM Parti milletvekilinin maaşı ve Hazine yardımı kesilip şehit ailelerine aktarılsın"

Böylesi bir haksızlık ve hukuksuzluk dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir. Gelişmeler karşısında ilk önerim 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır.

"AYM yapısı yeniden ele alınmalı"

Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsünün üye yapısının, yargılama usulllerinin radikal bir şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim de TBMM Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir.

"Bu anormal çelişkiyi neye yorumlayalım"

Merak ediyorum, Anayasa Mahkemesi'nin malum başkanı ve üyeleri yüreklerimizi kavuran şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir? Nasır tutmuş vicdanları biraz olsun sızlamış mıdır? Anayasa Mahkemesi önünde görüşülmeyi bekleyen 129 bin 140 bireysel başvuru dosyası varken hatta bazılarına yıllardır sıra gelmemişken mahkum Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını kara cübbeli işbirlikçiler nasıl yapacaktır? Aynı özen, aynı hassasiyet neden ve niçin HDP ve devamı partilerin kapatılma davasının ikmalinde gösterilmemektedir. Bu anormal çelişkiyi adeta çuvala sığmayan mızrağı neye yorumlayalım.

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