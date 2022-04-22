Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na elektrik tepkisi

Faturasını ödemeyip karanlıkta yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, 'Zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edilecektir' dedi.

Elektrik faturalarını ödemediği gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriksiz kaldı.

3 aylık bin 30 TL faturasını ödemeyip, tüplü lambayla yaşamaya başlayan Kılıçdaroğlu'na tepkiler art arda geliyor.

Bir sert tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelirken, Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli şu ifadeleri aktardı;

"Bu çarpık zihniyetin TBMM'de görev yapıyor olması rezalettir"

"Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir.





"Hürriyeti yok etmekten başka maksat gütmeyen etki ajanları yine yenilecektir"

Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır.Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş, yine yenilecektir.

İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920’de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir.

"Zamanı geldiğinde layık oldukları zifir karanlığa mahkum edilecektir"

Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir."