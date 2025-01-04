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Haber Merkezi

Dünyadan bir Ferdi Tayfur geçti.

Türk müzik camiasının en büyük isimlerinden biri olan arabeskin kralı Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ölüm haberiyle yasa boğulan Türkiye, 3 gündür 'Ferdi baba'sına veda ediyor.

Bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen veda programından sonra büyük bir kalabalık son görev için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne aktı.

İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu atı.

Camideki törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Tayfur ile özel bir bağı olan ve ölümüyle adeta hüzde boğulan Bahçeli'nin burada hüznü yüzünden okundu.

SON GÖREV: MEZARINA TOPRAK ATTI

Tabuta omuz veren Bahçeli, buradan Tayfur'un defnedileceği Yeniköy Mezarlığı'na geldi.

Buradaki defin işlemlerine de iştirak eden Bahçeli, son görev olarak mezara kürekle toprak attı.

"BİR PARÇAMI ALIP GÖTÜRDÜ"

Bahçeli, 'kardeşimdi' dediği tayfur'un ölüm haberini aldıktan sonra şu dokunaklı açıklamayı yapmıştı:

"Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı.

Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum.

Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."