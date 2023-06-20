Devlet Bahçeli'den Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sert sözler Uygur Türkilerine terörist muamelesi yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, MHP Lideri Devlet Bahçeli’den tepki geldi. Bahçeli, “Uygur Türklerine terörist demek cinayettir, rezalettir. Türk milletine saygısızlıktır” dedi.

AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Çin’in Uygur Türklerine karşı zulmüne uzun zamandır destek veriyor…

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunan Abbas, Pekin yönetiminin Sinciang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamalarını bir kez daha doğru bulduğunu söyledi.

"Çin, teröristlerle mücadele ediyor"

Sık sık Çin ile Filistin’in dost olduğunu dile getiren Abbas, bu kez Uygur Türklerine terörist muamelesi yaptı.

Skandal bir açıklamaya imza atan Abbas, “Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu, Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin hükümeti Çin'in bu mücadelesini her zaman destekliyor. Filistin her zaman Çin'e inandı. Çin'in daima adaleti yerine getireceğine inanıyoruz.” dedi.

"Türk milletine saygısızlıktır"

Bu sözlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tepki geldi.

Yıllardır İsrail işgaline karşı Türkiye’nin yanında olduğu Filistin’in bu işkenceleri haklı bulmasını eleştiren Bahçeli, “Mahmut Abbas, vicdanı sızlamadan bunları söylemiştir. Biz onlara destek verdikçe, bu zihniyet Türk milletine köstek olmuştur. Mahmut Abbas'ın terörizmle ilgili ne bildiği de ortaya çıkmıştır. Biz mazlum Filistinlilerin hep yanında olduk. Filistin davasını ancak fakat demeden savurduk ve tarafımızı netleştirdik. Sayın Abbas, sana sesleniyorum. Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir. Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır.” dedi.

"Terör; Doğu Türkistan'da değil, Kandil'dedir"

Grup toplantısında söylemlerini daha da sertleştiren Bahçeli, “Filistin Devlet Başkanı PKK'ya FETÖ'ye hiç ses çıkardı mı? Hiç dayanışma mesajı paylaştı mı? Yapmayı aklından geçirmedi. Terör; Doğu Türkistan'da değil, Kandil'dedir.” diye ekledi.