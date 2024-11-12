MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.
Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, toplantı çıkışında da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GÖRÜŞ AYRILIĞI SORUSU SİNİRLENDİRDİ
Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşayıp yaşamadığı sorusu yöneltildi.
Bahçeli, Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda görüş ayrılığı var mı? Erdoğan ile bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" sorusuna sinirlendi.
Soruyu, 'Türkiye'yi tahrik edici ve yanlış bilgi' olarak değerlendiren Bahçeli, gazeteciye sert bir cevap verdi.
"MESLEĞİNİ BIRAK!"
Gazeteciye 'ayrımcılığı körükleyici 'davranışlardan vazgeçmesini öğütleyen Bahçeli, şöyle konuştu:
"Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsan mesleğini bırak! Hadi bakalım."
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