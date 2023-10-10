Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail-Filistin hattında yaşananlara ilişkin, Birleşmiş Milletler’in acilen devreye girmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, “İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması tam bir hayaldir” dedi.

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ensonhaber.com

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de bugün ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

Parti lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Bahçeli'nin gündeminde, dünyanın yakından takip ettiği İsrail-Filistin hattındaki gerilim yer aldı.

"İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması hayaldir"

İşte Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklamaları...

Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesindedir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması hayaldir. Yaşananlar felakettir.



Geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak bir an evvel ara bulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun gündemi olmalı.

"BM acilen devreye girmelidir"

İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir. Dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, BM kararları yok sayılmıştır. BM acilen devreye girmelidir. Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların küresel alana sıçrama ihtimalini de hesaba katarak barış görüşmeleri başlamalıdır.



Hükümetin yapıcı dengeli ve sorumlu durusu takdire şahandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı adımlar desteklenmeli ve sahiplenilmelidir.

"ABD uçak gemisi göndermek yerine barış için çalışmalı"

ABD'nin dostluk ve müttefiklik kapsamında Türkiye'yi desteklemesi bölge huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır.



Bağımsızlığı ve egemenliği tescillenmiş 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tanınması ertelenemez, geciktirilemez bir zorunluluktur. ABD, Türkiye'nin çabalarını desteklemeli. ABD uçak gemisi göndermek yerine barış için çalışmalı.

"Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir"

Adalet tecelli etmeden hak yerini bulmadan sıkılı yumruklar açılmayacak. Akan kan durmayacaktır. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Tarihi statüsü her türlü tartışmaya kapalıdır. İki devletli çözüm hedefiyle inanç ve insan hakları teyit edilmelidir. Filistin'in huzuru İsrail'in huzuru demektir.



İnsanlığın huzurlu ve mutlu geleceği için başka bir alternatif de görmüyoruz. İnsanlık miraslarını kirleten inanç temelli cepheleşmelerin sonu yeni bir dünya savaşı çıkmasına neden olabilecektir. Daha özgür daha fazla hak ve sorumlulukla perçinlenmiş bir dünya için ortak akıl çevresinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz.

"Huzuru önce kendi iç medeniyetimizde aramalıyız"

Kalıcı ve kapsayıcı bir huzur iklimi için önerilerimiz vardır.



Kültürümüzün emanetlerini hatırlayıp idrak etmeli , bireysel ve toplumsal iletişimimizde aynen yansıtmalıyız.



Huzuru önce kendi iç medeniyetimizde aramalıyız. Anlamlı ahlaklı akıl ve gönül aydınlığı ile yoğrulmuş bir hayat seferinde bunalım enkazını sabır şükür iman ile kaldırmalıyız.



Hayat bazen coşkun bazen durgun akan nehir gibidir. Bu nehirde boğulmak da söz konusudur. Hayata bakış açımızı bu eksende değiştirmeliyiz.

"Sınır ötesi operasyonların arkasındayız"

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Bahçeli, sert ifadeler kullanarak şöyle konuştu:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu insan üstü bir mücadelenin, destanlaşmış bir istiklal çabasının muhteşem bir sonucudur. Kurtuluşun ve kuruluşun beşeri kaynağı Türk Milletidir. Devlet tektir, edebi unvanı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir hukuk devletidir. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Irak ve Suriye'yi parselleyen terör örgütlerini besleyen ülkelerin hedefi Türkiye'dir. Siyasi amaçlarda teröristleri silahlandırıp sahaya sürmek tüm insanlığa doğrultulmuş bir silahtır.



Vatanımızın bütünlüğüne hangi alçaklar musallat oluyorsa açık hedef onlardır. Bu niyetlerin eşkalini biliyoruz. Teslim olmayacağız, zalimlere direne direne, sonuna kadar ülkemizi müdafaa edeceğiz. Sınır ötesi operasyonların da arkasındayız.

"Vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir"

TSK gecenin karanlığında Suriye’nin kuzeyini ışıl ışıl aydınlatmış teröristlere bombalar yağdırmıştır. Terör örgütünün beli kırılmıştır. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Ağır sonuçları vardır. Vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız. Bu mücadele zaman ve mekan üstü yüksek akıl ve algı gerektirmektedir.

"ABD'nin SİHA'mızı düşürmesini kınıyoruz"

SİHA'mız ABD'nin askeri varlığı tarafından düşürülmüştür. Gayrı hukuki bu müdahaleyi yanlış buluyor ve kınıyorum. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre SİHA'mız meşru müdafaa amacıyla düşürülmüş. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak istediği yer neresidir? ABD'nin yaptığı meşru müdafaadır da Türkiye'nin yaptığı nedir? ABD, PKK/YPG siperinden SİHA'mıza resmen ateş açmıştır. ABD, PKK/YPG ile aynı deliktedir. Çuval hadisesini de asla unutmuş ve unutacak değiliz. Ayağımızın altında dolaşmasınlar başka bir şey istemeyiz.'

"Suriye tezkeresine evet diyeceğiz"

Irak ve Suriye tezkeresine evet diyeceğiz. CHP tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu, terörden rahatsızsa hodri meydan diyorum çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar. Şehit ile cani melanet ile millet arasında seçim yapmakta tercih zorluğu çekenler tezkereye itiraza hazırlananlar Türkiye'nin karşı cephesidir. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber bayrağa vatana ve şehitlere alenen ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir.'

CHP Genel Başkanı'nın milli damarı çatlamıştır"