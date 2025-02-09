Devlet Bahçeli’den Gülseven ailesine taziye telefonu
Haber Merkezi

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İstanbul'daki Polat Bosphorus Otel'de taziye programı gerçekleşti.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Gülseven'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

MHP lideri, TV100’ün başarılı yayınlarını da takdirle karşıladığını belirtti.

Bahçeli ve Gülseven arasında uzun süren görüşmenin ardından, Gülseven ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Necat Gülseven’in annesi gözyaşlarını tutamadı.

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Fatih Yıldırım
Yazar