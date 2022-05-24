Fahiş fiyat artışlarına eleştiri yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu artışların arkasında Türkiye'den intikam almak isteyen mihrakların olduğunu belirtti.

MHP Geneş Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin gündeminde, kiralardan gıdaya kadar uygulanan haksız fiyat artışları yer aldı.

Haksız kazanç elde etmek adına fahiş fiyatlar veren ev sahiplerini ve gısa sektörünü eleştiren Bahçeli, Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar olduğunu vurguladı.

"Cebini doldurmaya çalışanları rezil edeceğiz"

Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklamasında, "Fiyat artışlarının önünü arkasını incelemek durumundayız. Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır.

Kiralardaki haksız, hukuksuz artışların sorarım sizlere gerçek sebebi nedir? Asıl gayesi nedir? Vatandaşlarımızı mağdur haline getiren, zincir marketlerde peynirden yumurtaya, etten süte kadar fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kimler varsa suçludur, sahnelenen kirli oyunun parçasıdır.

Kiralardaki yükselişe sessiz kalamayız, konut fiyatlarındaki yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Vahim artışları sınırlandırmak, taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz.

Haksız kazanç peşine düşen fırsatçıların elbette yakasından tutmalıyız, bedelini de ödetmeliyiz. Denetimleri sıklaştırarak utanmazları hem deşifre hem de rezil etmeliyiz. Buna tamam demeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Devlet Bahçeli'den haksız fiyat artışlarına tepki ViDEO

"Gaz yağı yokken haşhaş yağı kullanılan yıllar aklımızdan çıkmamıştır"

Tarihten ders alındığını belirten Bahçeli, "Türk milleti sahte demokratlara aldanmayacak, aldırmayacaktır. Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur. Milletimizin ve devletimizin yanında sapasağlam yerimizi alacağız.

Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur. Gaz yağı yokken haşhaş yağı kullanılan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Biz tarihten dersimizi aldık. Sabırla, sebatla, metanetle, dayanışmayla, bir ve beraberce zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen firavunları Allah'ın izniyle mahcup edeceğiz." dedi.