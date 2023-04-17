Devlet Bahçeli'den Hasan Cemal'e sert eleştiri

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da katıldığı iftar programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, PKK güzellemeleriyle ön plana çıkan, HDP'den milletvekili adayı olan Hasan Cemal hakkında sert ifadeler kullandı.

Bahçeli, "Hasan Cemal isimli yazar bozuntusunun Yeşil Sol Partisi'nin İstanbul milletvekili adayı ilan edilmesini siyasi bir tercih olarak yorumlayan olacak mıdır?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla basması konusu hakkında konuşan Bahçeli, "Seccadeye ayakkabı ile basılmaz, basılamaz basanlara da hoşgörü ile bakılamaz. Buna rağmen ayakkabıyla seccadeyi kirletenlerin görmedim, duymadım demeleri de bir işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'yi satanlarla, Türkiye'yi büyütenler 14 Mayıs'ta sandıkta

hesaplaşacaktır.



Yıkımın ve çözülmenin adayı ne yaparsa yapsın,

milli birliğin savunucusu, lider ülke Türkiye hedefinin adayı milli

iradenin yüksek desteği ile takdir edilecektir. Bizim adayımız fason

değildir.



Biz sırtımızı yalnızca büyük Türk milletine yaslarız.

Himayeyi Cenabı Allah'tan dileriz. Varsa aksini iddia eden geçsin

karşımıza, diyorum ki hodri meydan.



Kılıçdaroğlu ve siyasi muhiti hep bir ağızdan 'Baharlar gelecek' diyorlar. Biliyorlar ki bahar zaten geldi, yaza da çok az kaldı.



Yaşadığımız depremlerde açık aradılar. Acılarımız tazeyken koltuk kavgasına

tutuştular. Kavgayla birbirlerine demediklerini bırakmadılar, masanın

çıkar masası olduğunu bizzat teyit ettiler."