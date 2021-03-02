Devlet Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır." dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması konusunda yeni bir çağrı yaptı.

HDP'nin, terör eylemlerinin odağı olduğuna dikkat çeken Bahçeli, HDP'nin üye ve yöneticilerinden söz edilmemesi gerektiğini vurguladı.

MHP Lideri, "Türkiye bir hukuk devletiyse, HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır." dedi.

"HDP'YE VERİLEN DESTEK, PKK'YA VERİLEN DESTEKTİR"

HDP'ye verilen desteğin PKK'ya verilen destek olduğunu belirten ve ayakta alkışlanan Bahçeli, CHP ve İyi Parti'nin tarafını net belli etmediğini söyledi.

Bahçeli, "Hele bir cevap versinler, HDP'nin kapatılması konusunda CHP ve İyi Parti'nin tutumu ve duruşu ne olacaktır? Mutfakta yangın var diyenler, vatandaki yangını ne zaman göreceklerdir? HDP'ye destek, PKK'ya destektir. PKK'ya destek, şühedaya ve Türkiye'ye ihanettir. CHP, kime destek vermektedir? Zalime mi mazluma mı? İyi Parti kimin tarafındadır? Hıyanetin mi milli ahaysiyetin mi? Ak koyun, kara koyun yakında ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den HDP kapatılsın çağrısı VİDEO



"TEMELİ KAPATILAN PARTİ, BAŞKA ADLA KURULAMAZ"

Anayasa'daki maddeyle HDP'nin kapatılmasına yönelik açıklamalarını sürdüren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, başka bir parti adı altında paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir. Kaldı ki, Anayasa'nın 69'uncu maddesi açık hüküm niteliği taşımaktadır. Temelli kapatılan bir parti, bir başka ad altında kurulamaz.

Dokunulmazlıkları kaldırılması gerekçesiyle fezlekeleri Meclis'e gelen bölücü milletvekilleri hakkında her siyasi parti, tutumunu derhal netleştirmelidir.





"FETÖ VE PKK YARGILANMALARI KARARA BAĞLANMALI"

Terör örgütü propagandası yapan, suçu ve suçluyu öven, 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan, örgüte üye olan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişilere gereği süratle yapılmalıdır.

Bununla birlikte FETÖ'cülerin ve PKK'lıların yarglandığı mahkeme süreçlerinin daha fazla uzatılamadan karara bağlanması böylelikle iç ve dış mihrakların önüne geçilmesi, ertelenemez bir mecburiyettedir.

"DEVLET, İNTİKAM DUYGULARIYLA YÖNETİLEMEZ DİYEN CHP SÖZCÜSÜ'NÜN KARARI NEDİR?"

Yüreği yeten, kartını açık oynamalıdır. CHP, fezlekeli HDP'lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır? Fezlekelilerin içeriği nedir bir görelim. Devlet intikam duygularıyla yönetilemez diyen kimliksiz CHP Sözcüsü'nün kararı nedir? Terörün mü safındasın, Türkiye'nin mi yanındasın?"