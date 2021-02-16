Devlet Bahçeli'den HDP'ye tepki: Bıçak kemiğe dayandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP kapanmadan PKK'nın bitmeyeceğini söyleyerek, "İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Meclis'teki grup toplantısına katıldı.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Bahçeli, Gara'da PKK tarafından haince katledilen 13 şehidimize karşı terör örgütü PKK'yı korumaya devam eden HDP'ye, kürsüden çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin konuşması sonrası grup toplantısına katılan MHP'li üyeler dakikalarca, yapılan konuşmayı ayakta alkışladı.

HDP'nin kapatılmadan PKK'nın bitmeyeceğine işarat eden Bahçeli'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

HEM DEVLETİN EKMEĞİNİ YİYECEKLER HEM DE DEVLETE DİŞ BİLEYECEKLER

"Türk Devleti'nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, Hazinesi'nden geçinen, sonra da dönüp devletin varlığına diş bileyenlerin yakasından tutumak her muhterem milletvekili için namus meselesidir.

SIRTINI PKK'YA DAYAYANLARI İSTEMİYORUZ

Bebek katiline Sayın diyen milletvekili istemiyoruz, teröristlere gerilla diyenlere katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya YPG'ye dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazeti Kandil'den İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz.

YETER ARTIK...

Yeter artık sabır taşı patladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele var oluş, yok oluş meselesi. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır.

ŞEHİTLERİMİZİN KAFASINA KURŞUN SIKANLARA SEMPATİ BESLEYENLERLE AYNI YERDE Mİ BULUŞACAĞIZ

Gara'da evlatlarımızın kafalarına kurşun sıkan şerefsizlere sempati besleyenlerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır bu, reva mıdır bu, adalet midir bu? Onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa, bizim yaptığımız nedir?

BİR HDP'LİDEN GARA KATLİAMINI KINAYAN BİR AÇIKLAMA DUYDUNUZ MU

Bir HDP milletvekili, üstelik bayan, aynen şöyle diyor; 'Biz barış dedikçe saldırdılar, kampı Türkiye bombaladı.' Be hey milletvekili müsveddesi. Siz kimsiniz, saldıran kim? Esir kampı nerede, esir ne demek? Hiç mi vicdan yok sende? Bu kadar mı insanlıktan koptunuz? Bir başkası da 'Mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı' diyor. Bu sözlerde PKK'ya bir tepki var mı? HDP'li bir yöneticiden Gara katliamını kınayan cılız da olsa bir itiraz duyanınız oldu mu? Ben duymadım.

Devlet Bahçeli'den HDP'ye tepki: Bıçak kemiğe dayandı İZLE





HDP KAPANMADAN PKK BİTMEZ



HDP geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Neyin diplomasisi? İktidar kayıpların ailelerine hesap vermelidir diyor HDP. Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. HDP, PKK'nın giriş kapısı, bagaj kapağıdır. HDP, PKK'nın ta kendisidir.



HDP'nin kapatılmasına yönelik, üç maymunu oynayan kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen aslan parçası bir demokrat var mıdır? HDP'lilerin milletin vergileri ile aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına zarardır.

YA CHP'YE NE DEMELİ

HDP'nin dostu olan CHP'ye ne demeli? PKK'ya afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleri ile saldırıyı kınamak kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar. HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa, PKK'ya katil demek, eşkiya demek size ancak onur, şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır. CHP ile birlikte terörist Demirtaş'ı neredeyse demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar merak içindeyiz. Nasıl, manzara güzel mi oralar, martılar uçuşuyor mu?"