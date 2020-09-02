Devlet Bahçeli'den idam cezası açıklaması: Caydırabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarpıcı açıklamalar yaptı.

İdam cezasını yeniden gündeme getiren Bahçeli, “MHP idam cezası meraklısı değildir. Ne var ki; korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi maksadıyla içinden geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir, nitekim alternatifsizdir.” dedi.

“FECİ VE FELAKET DOLU HABERLER”

Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz vakalarında kahredici artışların gözlemlendiğini dile getiren MHP Lideri, “Karşımızdaki tablo alarm verici niteliktedir. İnsanın kanını donduran, vicdanları kanatan, sabır ve tahammül ölçülerini berhava eden en ağır suçlara her gün şahit olunmaktadır. Gazetelerin üçüncü sayfaları, televizyon ekranları, internet siteleri, sosyal medya platformları feci ve felaket dolu haberlerle dolup taşmaktadır.

Kadına şiddetin yanı sıra çocukların güpegündüz kaçırılmaları, vahşete kurban edilmeleri, hatta cinsel istismara uğramaları maşeri vicdanı yaralarken, aynı zamanda büyük bir hüzne ve hüsrana da neden olmaktadır.” diye konuştu.

“ERTELENEMEZ BİR MECBURİYET”

Bahçeli, “Zulme suskunlukta zulümdür. Bu karanlık tablonun aynısıyla devamı ise mümkün değildir. Acilen ve mutlaka yasal, idari, sosyolojik, psikolojik ve manevi tedbirlerin sırasıyla alınarak tatbik ve temin edilmesi gerekmektedir. Mesele insan onuruyla ilgilidir, can ve mal güvenliğiyle ilişkilidir. MHP iç yaralayıcı gelişmeleri endişeyle takip etmektedir. Kalıcı ve köklü önlemleri almak ertelenemez bir mecburiyettir.” şeklinde konuştu.

“İLKEL VE İĞRENÇ SUÇLARIN İŞLENMESİNİ CAYDIRABİLİR”

Cezai yaptırımların artırılması, derinlikli ve tesirli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “Bu konuda ‘idam cezası’nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Çocukları, kadınları, masum ve mazlumları en aşağılık yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti milli birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.

“İDAM CEZASI MUTLAKA GÜNDEME ALINMALIDIR”

Dünya genelinde idam cezasını uygulayan ülke sayısının 56 olduğunu hatırlatan Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

“Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesinde düzenlenen 'Çocukların Cinsel İstismarı' başta olmak üzere, yine aynı Kanunu’nun 6’ıncı bölümünde yer alan 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar' ile 309’uncu maddede düzenlenen 'Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasa’nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Çalışmak' suçları hakkında İdam Cezası getirilmesi önyargısız şekilde değerlendirilmelidir. Hiçbir insanımız heba ve israf edilmemelidir. Türkiye’nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından idam cezası mutlaka gündeme alınmalıdır. Bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır.”