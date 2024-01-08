Devlet Bahçeli'den İstanbul adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, tebrik için arayan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hürmetlerini sunarak, kendilerini bizzat ziyaret edeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

AK Parti, yerel seçim çalışmalarını tamamladı.

Seçmenin merakla beklediği adaylar ise dün açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin adayını kamuoyuyla paylaştı.

Adaylar arasında ise halkın beklediği bir isim yer aldı.

AK Parti'nin İstanbul adayı: Murat Kurum

İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Salonda büyük bir coşku yaşanırken, kısa sürede sosyal medyada da benzer bir coşku hakim oldu.

Salona girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, adının açıklanmasıyla gelen tebrikleri kabul etti.

Bahçeli arayarak tebrik etti

Bir tebrik telefonu da MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Murat Kurum'un telefonda görüştüğü Bahçeli'ye, "Hürmetlerimi sunuyorum. Bizzat gelip ziyaret edeceğiz." dediği görüldü.

"Evine göndereceğiz!"

Devlet Bahçeli, kısa süre önce yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert ifadeler kullanarak şöyle konuştu:

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak.

"İstanbul muradına kavuşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki konuşmasında, İstanbul’un adayı Murat Kurum’u, “İstanbul muradına kavuşacak. El ele vererek İstanbul’u fetret devrinden çıkaracağız. İstanbul’un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz.” sözleriyle ilan etti.