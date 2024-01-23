Devlet Bahçeli'den İzmir adayı Hamza Dağ'a tebrik telefonu MHP Lideri Devlet Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ı arayarak tebrik etti ve İzmir’i kazanacağız vurgusu yaptı.

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı, yerel seçimlere emin adımlarla ilerliyor.

Seçimde büyükşehirler için önemli isimler aday gösterildi.

AK Parti'nin İzmir adayı: Hamza Dağ

Bu isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde aday tanıtım programında açıkladığı Hamza Dağ, çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Bahçeli arayarak tebrik etti

Öte yandan kendisine tebrik mesajları da iletildi.

Bir destek de ittifakta yer alan MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, Hamza Dağ’ı arayarak tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, İzmir’i kazanacağız vurgusu da yapan Devlet Bahçeli, çalışmalarında destek mesajı verdi.

"Dağ’ın sıcaklığı Tunç’u eritip savuracaktır"

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında da İzmir'e değinerek Tunç Soyer'e gönderme yaptı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’yı, İzmir’i CHP’den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara’da demlenip Kandil’den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. Demlenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir. CHP’de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara’ya Altınok mühür vuracak. İzmir’de de Dağ’ın sıcaklığı Tunç’u eritip savuracaktır."