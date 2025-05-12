Devlet Bahçeli'den Kabine'ye Türk bayraklı çiçek

Haber Merkezi

PKK, sabah saatlerinde kongresini topladığını, kendisini feshettiğini ve silahları da bıraktığını duyurdu.

5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan kongrenin kararları bugün açıklanırken, sürecin en önemli aktörü olan Devlet Bahçeli'den de bir değerlendirme geldi.

"Nihayet tomurcuklar çiçek açtı." diyen Devlet Bahçeli, bir jest yaptı.

İLGİLİ HABER Devlet Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı

BAHÇELİ'DEN KABİNE'YE AY YILDIZLI ÇİÇEK

Terörsüz Türkiye gündemi ile toplanan Kabine'ye MHP Lideri Devlet Bahçeli, ay yıldızlı çiçek gönderdi.

Bahçeli'nin gönderdiği kırmızı beyaz güller, Kabine toplantısı başlamadan önce salondaki yerini aldı.

CUMHURİYET'İN 102'NCİ YILINA ATFEN 102 GÜL

Cumhuriyet'in 102'nci yılına atfen ay-yıldız motifli 102 gülün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanına bırakıldığı görüldü.

"MİLLİ İRADEYE TAKDİR VE TEŞEKKÜRLERİMİZİ ARZ EDERİZ"

Devlet Bahçeli, Erdoğan'a gönderdiği çiçeğe şu notu düştü:

Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve terörsüz Türkiye’nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, bakanlar kurulunuza da başarılar dilerim.

KABİNE'NİN GÜNDEMİ

Kabine toplantısında birçok konu masaya yatırılacak.

Ana başlıklardan en dikkat çekeni ise 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta olacak.

PKK tarafından yapılan açıklama da toplantıda ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının değerlendirilmesi de bekleniyor.

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlar da değerlendirilecek.