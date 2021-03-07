Devlet Bahçeli'den 3 hilal dövmeli katil hakkında açıklama

Kadına şiddet olaylarını lanetleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, elinde 3 hilal dövmesi olan katil hakkında "Varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün öncesinde Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet olayları hakkında açıklamada bulundu.

Aydın'da 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'yı cinsel saldırıya maruz bıraktıktan sonra boğarak öldüren 23 yaşındaki komşusu Aytu Çetin'in elinde görülen 3 hilal dövmesi dikkat çekmişti.

BAHÇELİ DÖVMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamasında katilin elindeki dövmeyle ilgili de şunları söyledi:

"EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASI İNSANLIK ONURUNUN BİR GEREĞİDİR"

Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın’da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir.





AMBLEM İSTİSMARIYLA İLGİLİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir."

BAHÇELİ AÇIKLAMASINA ŞÖYLE DEVAM ETTİ

Bahçeli söz konusu diğer olaylar için "insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan "Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır" diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"MASUM KADINLARA YÖNELMİŞ HUNHAR SALDIRILAR İNSANLIK DEĞERİNİ HEDEF ALMIŞTIR"

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır.

"ALÇAKÇA DÖVÜLEN KARDEŞİMİZ BİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

Samsun’un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı da konuyla alakalı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Aydın'da, 92 yaşındaki bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için Bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.