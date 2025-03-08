Devlet Bahçeli'den Kadınlar Günü mesajı

AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadınlar Günü için mesaj paylaştı.

Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"HANIMEFENDİLERE SELAM VE SAYGILARIMI İLETİYORUM"

Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: