Devlet Bahçeli'den Kadınlar Günü mesajı

AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadınlar Günü için mesaj paylaştı.
Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"HANIMEFENDİLERE SELAM VE SAYGILARIMI İLETİYORUM"
Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum.
Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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