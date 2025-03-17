Devlet Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından dinlenme sürecine çekildi.
Diplomasi trafiğini telefon aramalarıyla yöneten Bahçeli, temaslarına devam ediyor.
BAHÇELİ'DEN KAVACIK'A TEŞEKKÜR TELEFONU
Türk siyasetinde söylemleriyle gündemden düşmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kez Beykoz Kavacık Muhtarı'nı aradı.
ADI SAĞLIK OCAĞINA VERİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın da girişimiyle Beykoz ilçesine Devlet Bahçeli Sağlık Ocağı’nın açılışı yapıldı.
TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ
Kavacık Mahallesi’nde bulunan sağlık ocağının açılışının yapılmasının ardından MHP Lideri Bahçeli, mahallenin muhtarı Yasemin Şahin’i telefonla aradı.
Bahçeli, muhtar Şahin’e teşekkür dileklerini iletti.
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