Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na HÜDA PAR tepkisi: HÜDA PAR terörü tümünden reddetmiştir Son dönemde HÜDA PAR'ın destek açıklamasından sonra artan manipülatif haberlere ilişkin açıklama yapan Devlet Bahçeli, HÜDA PAR'ın tümüyle terörü reddettiğini vurguladı.

Haber Merkezi

Türkiye'de seçimlere 49 gün kaldı.

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı2na iki yeni parti katıldı.

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka bir destek de HÜDA PAR'dan gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecekler

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

HÜDA PAR belirlenecek bölgelerde ve adaylarla AK Parti listelerinden seçimlere girecek.

Manipülatif haberlere başladılar

Duruşu ve kimliğiyle özellikle muhafazakar tabanın sevdiği bir parti olan HÜDA PAR hakkında ise türlü türlü manipülatif haberler servis edilmeye başlandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, HÜDA PAR ile ilgili açıklamada bulundu.

"Maksatlı polemikler takip edilmekte"

Yapılanlara sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "HÜDA PAR ile ilgili maksatlı polemikler takip edilmekte" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerinden tepkisini gösteren Devlet Bahçeli, Hür Dava Partisi’nin terörü tümünden reddettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu zalimlerin paravan adayıdır"

Devlet Bahçeli'nin HÜDA PAR açıklamasında vurguladığı önemli noktalar şu şekilde:

Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen zalimlerin paravan adayıdır. Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

"Dönemin bakanının açıklama yapması boynunun borcudur"

Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.

"Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiştir"