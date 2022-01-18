Geçen haftaki grup toplantısına "Bahçeli'ye kapak olsun" diyen Kılıçdaroğlu'na MHP Lideri, gazoz kapağı göndermesi ve sokak lambası yaptı.

Meclis'te parti liderlerinin grup toplantılarında birbirlerine sataşması devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin eleştirilerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Türkiye'den konut alan yabancılara vatandaşlık verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsunuz. İnsan ticareti yapanlar, vergi cennetlerinde milyar dolarları olanlar, 500 bin dolara vatandaşlık alıyor. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun." ifadelerini kullandı.

Bugün de MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nın kapak göndermesini gündemine aldı.

"GAZOZ KAĞAĞI"

Bahçeli de, Kılıçdaroğlu'na gazoz kapağı göndermesi yaparak "Geçen haftaki grup konuşmasının bir yerinde, “Bu Bahçeli’ye kapak olsun” diyen Kılıçdaroğlu’na önemle ve öncelikle hatırlatırım ki, biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizi bulsun, kapak bizimle buluşsun.

Sen kendine bak, aynanın karşısına geçip aldığın ve başına geçirdiğin gazoz kapaklarını teker teker saymalısın. Sana yakışan ve yakışacak olan da aynısıyla bu olacaktır.

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na kapak cevabı VİDEO





"SOKAK LAMBASI GİBİ OLMA"

Sayın Kılıçdaroğlu, sokak lambası gibi olma ki, kime yandığın, kime ışık saldığın belli olsun. Doğrusunu isterseniz, bu yılki piyangonun Kılıçdaroğlu’na çıkmadığına, talih kuşunun başına konmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı, bütün oyunlar onunlaydı. Biz bunu biliyoruz, millet de biliyor, gerekli demokratik faturayı kesmek için de uygun zamanı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'kapak olsunlu' gönderme