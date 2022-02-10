Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bu bir isyan denemesidir

Elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını isyan denemesi olarak nitelendiren Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayınladığı video ile yüksek fiyatlar nedeniyle gelecek elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.

İktidar kanadından bu çıkışa yönelik tepkiler yükselirken Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu.

"ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİNİ KESİN"

Kılıçdaroğlu'nun bu girişiminin isyan denemesi olduğunu belirten Bahçeli, "Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm." ifadelerine yer verdi.

"CAN SIKINTISINDAN VİDEO KAYDETMEYE BAŞLADI"

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor.

Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır.

"BU MEYDAN OKUMAYA GÖZ YUMULAMAZ"

Dün akşam yine kameranın karşısına geçip “elektrik faturasını ödemeyeceğini” ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz.

"KANDİL GÖNDERME TALİMATI VERDİM"

Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır.

Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur.