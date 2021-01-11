Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki

Bahçeli: "Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

"HUKUKA VE MİLLİ İRADEYE SAVAŞ AÇMASI..."

Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD seçimlerine saygı duyduğu hatırlatan Bahçeli, "ABD’nin seçilmiş Başkanı’na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır." ifadelerini kullandı.

HDP tartışmalarına da değinen Bahçeli "HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir." dedi.