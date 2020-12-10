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    Devlet Bahçeli’den koronavirüs aşısı açıklaması

    Türkiye'ye gelecek olan koronavirüs aşısını ilk yaptıranlardan biri de MHP Lideri Devlet Bahçeli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 12:21
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 12:35
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    Devlet Bahçeli’den koronavirüs aşısı açıklaması

    Tüm dünya koronavirüse karşı mücadele içerisindeyken, hız kazanan aşı çalışmalarıyla ülkeler de siparişlerini hazırladı.

    Türkiye de Rusya, Çin ve Almanya'dan aşı siparişlerini verdi.

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını duyurmasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'den de haber geldi.

    İLK AŞI YAPTIRACAKLAR ARASINDA

    Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

    MHP lideri, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

    Devlet Bahçeli’den koronavirüs aşısı açıklaması #1

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