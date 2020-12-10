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Devlet Bahçeli’den koronavirüs aşısı açıklaması

Devlet Bahçeli’den koronavirüs aşısı açıklaması

Türkiye'ye gelecek olan koronavirüs aşısını ilk yaptıranlardan biri de MHP Lideri Devlet Bahçeli olacak.