Devlet Bahçeli, 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez görüntülendi...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği başarılı kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.
İstirahati sonrası ilk olarak Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.
MHP GENEL MERKEZİ'NE GEÇTİ
İki ay sonra mesaisine başlayan Devlet Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra MHP Genel Merkezi'ne geldi.
Bahçeli burada, kendisini bekleyenlerin sevgi dolu tezahüratlarıyla karşılandı.
Bozkurt selamı da veren Bahçeli, ardından da makam odasına geçti.
Bahçeli'nin gayet sağlıklı olduğu görüldü.
MAKAM ODASINDAN İLK KARE
MHP Genel Merkezi'ne geçen ve mesaisine başlayan Bahçeli'nin, makam odasından da ilk fotoğrafı paylaşıldı.
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