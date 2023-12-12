Devlet Bahçeli'den Meler'le ilgili açıklama: Çanak tutanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Dün akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçı, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Gergin anlara sahne olan maçta görev yapan hakem Halil Umut Meler, öfkesine yenilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı.

Yumruk yiyen Meler hastaneye kaldırılırken, Koca ise sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Yaşanan hadiselerin ardından hakem Halil Umut Meler'e destek açıklamaları gelirken, bir paylaşım da Devlet Bahçeli'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, suçluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Türk sporuna gölge düşmüştür"

Süper Lig’in 15.haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakasının bitiminde sahaya hışım ve hınçla giren MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı’nın görevli hakeme yumruklu saldırısı ve müteakiben meydana gelen ilave şiddet sahneleri milletimizi derinden yaralamış, Türk sporuna gölge düşürmüştür. Bahanesi ne olursa olsun asla tasvip edilmeyecek ilkel görüntüler aynı zamanda toplumsal huzur ve güvenliğimizi de sarsmıştır.

"Endişe verici bir tablo ortaya çıkmıştır"

Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler’e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

"Ahlaklı insan, sorumluluk düzeyi yüksek insan demektir"

Ahlaklı insan, sorumluluk düzeyi yüksek insan demektir. Sporun ahlak, barış ve kardeşlik doğasına muhalif faillerin ve sancılı gelişmelerin sürekli mesafe alması, bununla mündemiç sosyal bir içerik kazanması Türkiye’yi zora sokacaktır. Buna karşı verilecek mücadele de haklı ve meşru bir mücadeledir, milli birlik ve dayanışma ruhumuza hiç kimse, hiçbir surette kastedemeyecektir.

"Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını temenni ediyorum"

Şu anda akli selime, itidale, sükûnete, sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.

"Gün bir olma günüdür"