Euro
9.2168
-1.22%
Dolar
7.5553
-1.12%
Altın
455.83
-0.92%
Borsa
1.426
0.62%
Bitcoin
176.104
-3.03%
EXEN Coin
10.44
-4.48%
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C
    Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e: Evine dön önerimiz geçerliliğini korumaktadır

    Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e: Evine dön önerimiz geçerliliğini korumaktadır

    Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e yaptığı 'evine dön' önerisinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.12.2020 - 15:18
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 15:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında gündemi değerlendirdi.

    "DİYORUM Kİ DÖN EVİNE BİTSİN BU ÇİLE"

    Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçtiğimiz aylarda 'evine dön' çağrısı yaptığını hatırlattı ve "Masa kur demedik, evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki; dön evine bitsin bu çile. CHP siyaseti kriz siyasetidir. Kılıçdaroğlu'nun istikameti şaşmış, iradesi şanzuman dağıtmıştır." dedi.

    Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e: Evine dön önerimiz geçerliliğini korumaktadır ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir