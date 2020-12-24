Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e yaptığı 'evine dön' önerisinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında gündemi değerlendirdi.

"DİYORUM Kİ DÖN EVİNE BİTSİN BU ÇİLE"

Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçtiğimiz aylarda 'evine dön' çağrısı yaptığını hatırlattı ve "Masa kur demedik, evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki; dön evine bitsin bu çile. CHP siyaseti kriz siyasetidir. Kılıçdaroğlu'nun istikameti şaşmış, iradesi şanzuman dağıtmıştır." dedi.

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e: Evine dön önerimiz geçerliliğini korumaktadır ViDEO