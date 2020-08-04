Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e: Evine dönsün

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Ayasofya Camii'nde namaz kılmasını değerlendiren Bahçeli, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini görüp, evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır" dedi.

İyiİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii'ne giderek Tahiyyetü’l-mescid namazı kılması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemine geldi.

CHP ve HDP'nin Ayasofya konusunda aynı fikre sahip olduğunu, ancak Akşener'in ittifak ortaklarından farklı bir tutum sergilediğini dile getiren MHP Lideri, bazı tavsiyelerde bulundu.

Akşener'in ittifaktan ayrılmasını öneren Bahçeli, evine dönmesi gerektiğini söyledi.

"ALLAH KABUL ETSİN"

"İyi Parti Genel Başkanı, Ayasofya Camii'ni geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekât Tahiyyetü’l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü’l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de, esasen Yüce Allah’a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya'ya yaklaşımı ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir."





"EVİNDE RAHATI VE HUZURU BULACAKTIR"

Bahçeli, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir.” diye konuştu.