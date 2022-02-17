Devlet Bahçeli'den MHP'li belediyelere su faturası talimatı

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'li 229 belediye, su fiyatlarında yüzde 7 indirime gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Partili belediyelere su faturalarında KDV indirimi kadar indirime gitmeleri talimatı vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı talimatı kendi partisinin belediyelerine vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemini destekledi.

229 BELEDİYE İNDİRİME GİDECEK

Buna göre MHP'li 229 Belediye, su fiyatlarında indirime gidecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, talimatın ardından belediye başkanlarına talimat yazısı gönderdi.

Durmaz, belediye başkanlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Belediye Başkanı; Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."