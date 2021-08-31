Yeni yayın döneminin başlamasıyla tebrik alan sunucu Müge Anlı, canlı yayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını okudu.

Türkiye'deki çeşitli aile meselelerini programında yayınlayan Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla tekrar başladı.

Programın yeni yayın döneminde, sunucu Müge Anlı'ya tebrik çiçekleri ve mesajları geldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de sunucu Müge Anlı'yı tebrik etti.

"DEVLET BAHÇELİ'DEN BİR MESAJ GELDİ"

Yayın sırasında Bahçeli'den gelen mesajı okuyan Anlı, "Yine çiçekler ve güzel dilekler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik mesajı VİDEO



"SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Anlı'ya Bahçeli'den gelen tebrik mesajında, "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Mesajı sesli okuyan Anlı, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini belirtti.