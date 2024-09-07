Devlet Bahçeli’den MYK üyesine klasik araç hediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobiller arasında bulunan 1978 model cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak’a hediye etti.

Haber Merkezi

Türk siyasetinin en renkli isimlerinden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli...

Bahçeli zaman zaman sert çıkışları ile gündeme gelse de en bilindik özelliklerinden biri yüzük, tesbih ve antika araba tutkusu.

Bahçeli özellikle arabalarıyla ile sık sık gündeme geliyor.

CİPİNİ HEDİYE ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, 06 CCC 001 plakalı cipini MYK üyesi Ali Uçak’a hediye etti.

Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak’a verdi.

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, cipi Ali Uçak’a teslim etti.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ali Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

"GÖZÜM GİBİ BAKACAĞIM"

“Kendisi iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur.” ifadesini kullanan Uçak, “Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum.” diye konuştu.