Devlet Bahçeli'den Narin Güran açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Narin'in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada 'Yavrumuzun ışığını söndürenler Türk adaleti önünde hesap verecek' dedi.

Özel Haber

Tüm Türkiye'nin takip ettiği kayıp Narin Güran davasında, kahreden haber geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Narin için taziye mesajı yayınladı.

"YAVRUMUZUN IŞIĞINI SÖNDÜRENLER, TÜRK ADALETİ ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur.

Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

ŞEHİDİMİZ İÇİN TAZİYEDE BULUNDU

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun.