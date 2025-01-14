Siyaset arenasında gündem hareketli...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında iç ve dış siyasete dair önemli mesajlar veren dikkat çeken ifadeler kullandı.

YUNANİSTAN'A 12 ADA TEPKİSİ

Son zamanlarda Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bulunan 12 adaya ilişkin tutumuna sert tepki gösteren Bahçeli, 12 adanın Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalındığını söyledi.

"MAVİ VATAN'DAN ASLA VAZGEÇMEYİZ"

"Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türkiye, Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez." dedi.

"ATİNA YÖNETİMİ AYAĞINI DENK ALSIN"

MHP Lideri ayrıca "Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

'HAYAL' VURGUSU YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'a yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

Yunanistan'ın Ege adalarına füzeleri konuşlandırma hazırlıkları iyi komşuluk özlemlerini temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayriaskeri adaların silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Ege'yi cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege'de bulunan 7 ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakın olan 12 Ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. 12 Ada gasp edilmiş, Türk milletinden ayak oyunları ile çalınmıştır. Türkiye, 12 Ada'sız yaşasa bile 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan politika takip etmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur.