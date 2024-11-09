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Devlet Bahçeli'den nostaljik Ankara turu: Fikrimin İnce Gülü şarkısı ile yollarda

Devlet Bahçeli'den nostaljik Ankara turu: Fikrimin İnce Gülü şarkısı ile yollarda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara sokaklarında 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısı eşliğinde nostaljik bir tur attığı video, sosyal medyada gündem oldu. Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Devlet Bahçeli son olarak Fikrimin İnce Gülü şarkısı ile Ankara sokaklarında tur attı.