Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Antalya Diplomasi Formu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, 'Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir, diplomatik başarıyı takdir etmek lazımdır.'dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları:

"15'inci gününde, sosyal, ekonomik maliyeti çok yüksek bir savaş halini almıştır. Türkiye geçmişteki birikimi, jeopolitik konumu, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle diyalog kurma imkanı bulan tek ülkedir.

"CUMHURBAŞKANI İKİ ÜLKE ARASINDA TİTİZ DAVRANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız iki ülke arasında hassas ve titiz davranmıştır. Savaşın sonlandırılmasını istemiştir. Barışın temini de Türkiye'nin bir adım atmasını arzulamıştır."

"TÜRKİYE ÇOK BAŞARILI BİR ADIM ATTI"

Her sene artık Antalya'da diplomasi oturumu yapılmaktadır. Çok sayıda Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı katılmıştır. Böyle bir toplantının yapılacağı dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Barış yolunda atılmış bir adımdır.

Bahçeli: Türkiye savaşın sonlandırılmasını istemiştir VİDEO

"TOPLANTI BİR BAŞLANGIÇ, HAYIRLI BİR ADIMDIR"

Bu adım iki ülkenin yetkililerini bir araya getirerek müzakerelerin başlangıcını yapmak istemişlerdir. Başarılı olunmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olma arzusu, Türkiye'ye hakemlik imkanı tanıyan diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. Bu toplantı önemli olmuştur. Bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır.

"BAZI KESİMLER BU ADIMLARI HAZMEDEMEMEKTEDİR"

Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bazı basının manşetleri 'barış hayata geçmedi' şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek bir umudu şimdiden söndürmeye hizmet etmişlerdir. Türkiye'nin diplomatik başarısını takdir etmek lazımdır.





"23 GEMİ AYÇİÇEK YAĞI GETİRİLECEK"

23 gemi ayçiçeği yağı getirecektir. Türkiye'de yağ yok diye marketlere hücum edilmiştir, ya kavgası çıkarmaya çalışmışlardır. Bu tür hayırlı adımları yürekten desteklemekte yarar vardır. Bölgenin yararınadır, Türkiye'nin yararınadır.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, The Economist'in Kılıçdaroğlu haberi ile ilgili, "MHP'nin Genel Başkanı imzasız bildirilere, makalelere aldırış etmez. Artık imza attı mı atmadı mı bunu sormak lazımdır." dedi.

"YANLIŞ ZAMANLAMA"

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti sorusu karşısında ise "Twitter'da yorumu yaptım. Yanlış bir zamanlama olmuştur, barış dillendirilmemiştir. Orada çok aşırı vaadlerde bulunulmuştur.

Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde 'Bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, burada her şeyi konuşabilirim. Ne biliyorsanız sorunuz' demiştir. Ben de Twitter'da 5 soru sordum." şeklinde konuştu.

"ABD KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ"

Açıklamalarının sonuna gelen Bahçeli, "Doğru bir yaklaşım değil. Savaşa girmeden, savaşın öncülüğüne talip olmak, savaşı tahrik etmek gibi yaklaşımlara dikkat etmemek lazımdır.

ABD, kendisine çeki düzen vermeli. Bu dünyanın ABD'ye soracağı çok soru vardır. Bunlar Irak'tır, Afganistan'dır, Suriye'dir, terörist faaliyetlerdir. Bunları yaparken dünyadan ABD'ye 'Bana ekonomik yaptırım uygulayın, ben vazgeçeyim' dememiştir.

"TÜRKİYE'Yİ ORTAK ETMEK İSTİYOR"

Türkiye'yi de buna ortak etmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi muhalifleri sosyal kargaşayı artırmak için söylenmedik söz bırakmadı." ifadelerini aktardı.