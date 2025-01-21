Devlet Bahçeli'den otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye

Bolu'da gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın tüm ülkeyi yasa boğdu.

Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından dakikalar önce kontrol altına alındı.

10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir taziye mesajı geldi.

"AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, yangında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifa diledi.

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum."