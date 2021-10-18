Devlet Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın Türkiye'ye kattığı hizmetlerden bahsederek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir süredir hastanede tedavi gören ancak bugün yaşamını yitiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları peş peşe geldi.

Bayraktar'ın vefatı herkesi derin bir üzüntüye boğarken, son taziye paylaşımını MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptı.

"MİLLİ VE YERLİ SANAYİ GELİŞİMİNDE MUAZZAM ÇABASI OLDU"

Bahçeli, sosyal medya hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum.

"İHA TEKNOLOJİSİNDE KİLİT ROL ÜSTLENDİ"

İnsansız hava aracı teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, aynı şekilde milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Sayın Özdemir Bayraktar'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."