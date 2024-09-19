Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel'in 'erken seçim' çağrılarına yanıt vererek "CHP Genel Başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Seçim vaadiyse rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir" dedi.

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Haber Merkezi

Siyasette gündem erken seçim tartışmaları...

Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı erken seçim tartışmaları da vardı.

"AKIL TUTULMASI"

Bahçeli, Özel'in erken seçim açıklamalarını akıl tutulması olarak değerlendirdi.

"VAADİ RAKININ 140 LİRAYA DÜŞMESİDİR"

Ayrıca son günlerde Özel'in rakı söylemlerine de değinen Bahçeli, "Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir" dedi.

"KUKLA MUHALEFET TETİKÇİLİK YAPMAKTADIR"

MHP lideri erken seçim tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır. CHP genel başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

"STRATEJİK AKILLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizi zora sokan meseleler ayrıca aziz milletimizi doğrudan ilgilendiren sıcak gelişmeler ana hatlarıyla masaya yatırılmıştır. Partimizin saha çalışmaları değerlendirilmiştir. Vatan ve millet mücadelemiz sürdürülecektir. Stratejik akılla çalışacağız.

"İŞİMİZ ÇOK, YOLUMUZ ÇETİN, YÜKÜMÜZ AĞIRDIR"

İşimiz çok yolumuz çetin yükümüz ağırdır. MHP milletimizin tamamını kucaklamaya ayrımcılığı çiğneyip geçmeye azimli inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı mimarisini başarmakla mükelleftir.

"KUMPAS ŞİDDETLENMİŞ, KUNDAKÇILAR ÇOĞALMIŞTIR"

Kumpas şiddetlenmiş kundakçılar çoğalmıştır. Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesame kazanmaktadır. Türkiye'nin önünü kestirmeyiz.



Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarının eline, emeline teslim edilecek bir ülke yoktur. Fitne odaklarıyla hesaplaşacağız. Şer odaklarına teslim edilecek bir vatanımız yoktur.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Terörle mücadelede yaralanan, malul gazi kabul edilmeyen kardeşlerimizin sessiz çığlığı hala dinmemiştir. Bu kategoride yer alan kardeşlerimiz gazilere tanınan haklardan ne yazık ki istifade edememiştir. Canından vazgeçmeye hazır olanlara ne yapsak azdır.

"GAZİLİĞİN YÜZDELİK DERECESİ, ORANI OLMAZ"

Hak sahibi kardeşlerimize ünvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'nin ilk gündem maddeleri arasında yer almalıdır. Gaziliğin yüzdelik derecesi, oranı olmaz. Kahramanların hak mahrumiyeti yaşaması kabul edilemez.

"ARTIK HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİLDİR"

Malazgirt'ten bu yana kapanmamış hesaplar vardır. Bugün yaşanan ne varsa dünün sonucudur. Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi kızımıza Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Lübnan'da aşanan dijital saldırı tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır. Cep telefonları bile risklidir. Artık hiçbir yer güvenlik değildir hiçbir şey de eskisi gibi olamayacaktır. Haritaların yeni baştan çizilmesi amacıyla sıcak çatışmanın refakat ettiği cinnet mesaisi yoğunlaşmıştır.

SİYASETTE KILIÇLI YEMİN POLEMİĞİ

Aziz Atatürk etrafında palazlanan söz düelloları, etnik ve mezhebi kışkırtmalar, küresel güçlere ümit bağlayan muhalefet partilerinin geçim kapısı haline gelmiştir. Son zamanlarda yaşananlar kesinlikle normal değildir. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır.

"ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİNE ŞAŞI BAKANLAR BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

MHP'ye Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili yoklama yapmak teste tutmak hiç kimsenin hakkı haddi değildir. Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları yoktur. MHP sivil demokratik devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek geniş katılımcı bir anayasa hazırlığı için yapıcı tutumunu korumaktadır. Antasnaı ilk 4 maddesine sadık kalınarak zamanın ihtiyaçlarına dinamik cevaplar verebilen anayasa yapılmasının yanındayız.

NARİN VE SILA BEBEK

Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak. Özellikle Narin yavrumuz 29 gündür bilinçli bir şekilde istismar konusu yapılmıştır. Jandarmamız, savcımız, devletimiz göreninin başındadır. Narin yavrumuz Norveç'te olsaydı ne olurdu diyerek Türkiye'yi kötülemeye çalışanların niyetleri bellidir.

"VATAN SEVGİSİ OLMAYAN DA İNSAN SEVGİSİ OLAMAZ"

Devletin yetkili kurumlarından görevlendirilmiş isimlerin kamuoyunu zamanında vaktinde bilgilendirmeleri muhakkak sağlanmalıdır. TV'de yapılan çarpıtmalar hukuki süreci zedelemiştir. Türkiye'yi cinayetler ülkesi göstermek bunu da dolaylı olarak Türk-islam kültürüne bağlamak iftiradır, namertliktir. Unutmayalım ki vatan sevgisi olmayan da insan sevgisi olamaz. Bölücü mihrakların, küçük çıkarlarına alet etmeleri hiçbir insanlık değerine sığmayacak seviyesizliktir.