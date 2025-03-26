Devlet Bahçeli'den Saraçhane eylemlerine tepki paylaşımı

Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından sokağa çıkan marjinal gruplar, Şehzadebaşı Camii'ndeki mezarlığa zarar vermiş, kamu düzenini bozan eylemelerde bulunarak polislere saldırdı.

Saraçhane çevresinin adeta savaş alanına döndüğü izinsiz eylemler sonrası birçok siyasi, yaşananlara tepki gösterdi.

BAHÇELİ'DEN SARAÇHANE GÖSTERİLERİNE TEPKİ

Geçirdiği ameliyat sonrası istirahate alınan ve gündemi evinden takip eden MHP Lideri Devlet Bahçeli de, Saraçhane eylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"BİR AVUÇ CASUS APARATI"

Göstericilerin Şehzadebaşı Camii’nde neden olduğu yıkıma değinen Devlet Bahçeli, paylaşımında, "Zulüm 1453’de başladı diyenler Şehzadebaşı Camii’ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir." ifadelerine yer verdi.

"HESAP SORULMALI"

Gerçekleşen saldırılardan hesap sorulması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Camii duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır." dedi.

"VANDALLIĞA DEMOKRASİ DİYORLAR"

Devlet Bahçeli'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.

"POLİSE SALDIRMANIN ÖZGÜRLÜKLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur.

"ŞEHİR EŞKIYALARI"

Zulüm 1453’de başladı diyenler Şehzadebaşı Camii’ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Camii duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ CAN PAHASINA SAVUNACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız. Cumhur İttifakı CHP’nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir.

Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir.

"KADİR GECESİ'Nİ DUALARIMDA TEBRİK EDİYORUM"

Bin aydan daha hayırlı olan bugünkü Kadir Gecemizde, Cenab-ı Allah’tan niyazım rahmetini, merhametini ve mağfiretini milletimizden esirgememesi, milli birliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi sonsuza kadar muhafaza buyurmasıdır.

Vatanımızın, bayrağımızın, bağımsızlığımızın, bekamızın, mukaddesatımızın, milli ve manevi pek çok değerimizin kadrini kıymetini bilmek dileğiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin müstesna, mübarek ve muhteşem fecirlerle müjdelenen Kadir Gecesini dualarımla tebrik ediyorum."

