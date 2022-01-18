Sezen Aksu'nun şarkısında geçen 'Cahil Havva ile Adem' sözlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme." dedi.

Minik Serçe lakaplı şarkıcı Sezen Aksu, 5 yıl önceki şarkısının sözleriyle eleştirilerin hedefi oldu.

Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında geçen "Binmişiz bir alamate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri, büyük bir kesim tarafından tepki çekti.

Dini değerlere saygısızlık olarak yorumlanan şarkı sözlerine, bir eleştiri de MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

"SAKIN KUZGUNLUĞA HEVES ETME"

Grup toplantısında partililere seslenen Devlet Bahçeli, "Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ve Hz. Havva’ya ‘cahil' diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyamet olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki serçe isen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme." dedi.

Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine eleştiri VİDEO



KAZAKİSTAN

Bahçeli, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"İç ve dışı dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlamamız zordur. Kazakistan'da olayların önü alınmıştır. Emperyalist çevrelerin bundan sonra da boş durmayacağı kesindir. Soğuk Savaş döneminin tarihi bir simetrisi yaşanmaktadır. Hedefte Türk-İslam coğrafyaları bulunmaktadır. Kazakistan'daki istikrarsızlıklara karşı Türk Devletleri Teşkilatı sorumlu bir tavır takınmıştır.

IRAK

Türk Devletleri arasında askeri anlaşma olmadığı için istikrar tesis edilememiştir. Türk Devletleri arasında bunun bina edilmesi lazım. Ayrımız, gayrımız yok, kimseye muhtaç değiliz. Bizim için Ankara ne ise Türk Devletleri'nin başkentleri de odur. Aralarında da hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız, coğrafyalarımız, ülkelerimiz ayrı olabilir, ama kaynağımız, milletimiz aynıdır. Türkmenler, Kürtler ve Araplar gibi Irak'ın kurucu unsurundan biridir. Türkmensiz bir Irak yaralıdır, yetimdir.

Irak coğrafyasında ihtilaflı olarak belirlenen toprakların tamamında Türkmenler yaşamaktadır. Son yarım asırlık süreçte tarihi Türkmen kentlerinde demografik yapısı ile alçakça, haince oynanmıştır. Bunun adı bize göre Türk düşmanlığıdır. Failleri de bellidir. Niyet ve hedef sahipleri bunun bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkumdur.

"KERKÜK TÜRK'TÜR"

Kerkük Türk'tür, başka söze gerek yoktur. Türkmenler Irak toplumunun şerefli topluluklarıdır. Irak'ta kurulacak yeni hükümette Türkmenlerin birden fazla bakanlıkta görev alması tarihi bir önemdedir.

Türk'ün Şiisi, Sünnisi olmaz. Türk Türk'tür. Başka türlüsü olmaz, olamaz. Birbirimize mezhep siperinden mi bakacağız. Böyle bakarsak tarihe bunu nasıl anlatırız! Millete bunu nasıl izah ederiz.

ENES KARA'NIN İNTİHARI

Geçtiğimiz hafta salı günü yükseköğrenimi Elazığ'da sürdüren Enes Kara isimli bir öğrencimizin yüksek bir binadan atlayarak intihar etmesi her yönüyle konuşulmuş, tartışılmış hatta siyasi ve ideolojik önyargılarla istismar edilmiştir. Bahanesi ne olursa olsun bir gencimizin girdiği ruhi bunalımdan çıkamayarak intihar etmesi bizleri derinden üzmüştür. Niyazım Rabbimin merhamet ve rahmetiyle muamele etmesidir.

20 yaşındaki Enes, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı bir dairenin bulunduğu apartmanın 7. katından kendisinin boşluğa bırakmış daha öncesinden yayınladığı videoda da ailesinin zoruyla bir cemaat yurdunda kaldığını ifade etmişti.

Bu elim intiharın ruh sağlığı kısmıyla ilgili detaylı görüş paylaşacak değiliz. Ne var ki TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz Ruh Sağlığı Kanun Teklifimizin de bir an önce görüşülüp bunun kabulünü istiyoruz. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, masum insanlarımızı hedef alan şiddet, cinayet, taciz ve tecavüz furyasıyla sonuna kadar mücadelenin yanındayız. İstismarın her zeminin karşısındayız. Geleceğimizi riske atamayız, gençlerimizi sahipsiz bırakamayız.

Toplumsal barışımızı bozduramayız. Malum intihar vakası ne ilk, ne de son olacaktır. Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşmaya konu edilerek muhafazakâr ve mütedeyyin insanlarımıza karşı husumetle perçinlenmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu doğru, insani, vicdani değildir. Yüreğimizin sızladığı bir intihar olayı üzerinden fırsatçılık yaparak inancımızı tahrip etmeye kadar dillerini uzatanlar bir defa samimiyet iflası yaşayan ilkesizlerdir.

CHP'NİN DEMİRTAŞ VE KAVALA YAKLAŞIMI

Kılıçdaroğlu, peygamber efendimizin soyundan geliyor ise onun ahlakı ile bezenmesi beklenen bir insanlık halidir. Böyle bir manevi yüksekliğin kırıntısı bile kendisinde yoktur. Siyasi ikbal için peygamber efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıklık, a'dan z'ye sahtekarlıktır.

CHP zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında Sorosçu Kavala'nın izindedir. Bu Sorosçunun duruşmasına CHP'li milletvekillerinin yanı sıra bazı dış misyon temsilcilerinin katılması tam bir garabet ve suç üstü halidir. Anlayamadığımız nokta CHP'lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının mahkemede ne aradıklarıdır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır.

Hiçbir ülke Türk adaletine yön veremeyecek, etki edemeyecektir. Bu CHP yöneticilerinin Kavala ilgisi neye yorumlanmalıdır? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayları arasında Sorosçu Osman Kavala mı bulunmaktadır? Ne oldu Kavala'nın tutukluluğu devam edince karalar mı bağladınız?

Geçen haftaki grup toplantısındaki konuşmasının bir yerinde 'Bu Bahçeli'ye kapak olsun' diyen Kılıçdaroğlu'na hatırlatırım ki biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizi bulsun. Sen kendine bak. Başına geçirdiğin gazoz kapaklarını teker teker saymalısın."