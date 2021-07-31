Devlet Bahçeli'den sığınmacılarla ilgili açıklama

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine lüzum yoktur'' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne önemli açıklamalar yaptı.

Orman yangınları hakkında değerlendirme yapan Bahçeli, Suriyelilerin bayram nedeniyle ülkelerine gitmelerine ilişkin sorulan sorulara cevap verdi.

Bahçeli sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkelerine dönmelerinden yanayız." dedi.

"YANGINLARDA SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNE GİDİLMELİ"

Yangınlardaki sabotaj ihtimali üzerine kararlıca gidilmesi gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, ''Ormanlarımızı yakanlar en ağır şekilde, en acımasız biçimde cezalandırılmalıdır. Orman yakmakla insan canına kıymak aynıdır.'' dedi.





"GİDİŞLERDE SORUN YAŞAMAYANLAR GERİ DÖNMESİN"

Sığınmacı tartışmasına yönelik konuşan Bahçeli, ''Biz ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının, güvenli ve huzurlu şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız.'' dedi ve şöyle devam etti:

''Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar varken, diğer yanda sığındığı ülkenin plajlarında keyif sürenler, doğal olarak maşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Şu da var ki, bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine lüzum yoktur.''

"AFGAN MÜLTECİLER RİSK VE TEHDİT.."

Bahçeli, Afganistan’da yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, Taliban tehdidi yüzünden ülkelerinden kaçan Afgan mültecilerin, Türkiye için risk ve tehdit olacağını söyledi.





"DÜZENSİZ GÖÇ, BİR İSTİLADIR"

Bahçeli, ''Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır. Tehlike alarm verici düzeydedir. Asıl üzerinde durulması gereken risk ve tehdit ise bu göç hareketliliğinin nihai durağının Türkiye olacağı yönündeki yorum ve tahminlerdir.'' diye konuştu.

Bahçeli Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerinin iyi araştırılması gerektiğini de söyledi.