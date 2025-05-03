Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Çok üzgünüm

Haber Merkezi

18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan açıklamada, vefat sebebi olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası açıklama yapan isimlerden birisi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Yazılı bir açıklama yapan ve üzüldüğünü belirten Bahçeli, terörsüz Türkiye'ye bir kez daha değindi.

Bahçeli açıklamasında şöyle dedi:

"HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.



Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN TEZAHÜRÜ KARDEŞLİĞİMİZE EBEDİ BİR HİZMET OLACAKTIR"

İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.



Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"