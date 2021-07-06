Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik siyasi linç girişimlerini kaygıyla izlediklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ithamlar ve teröre karşı yürütülen başarılı mücadele vardı.

"Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini asla kabul etmiyoruz" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"ALAYININ BİR ADIM ARKASINDAYIZ"

"Mehmetçik'e sahip çıktığımız gibi, hükümetimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli komuta heyetine, Türk polisine, Türk jandarmasına, korucularımıza da sonuna kadar sahip çıkma kararlılığımız vardır. Alayının bir adım arkasındayız. Dönersek de namerdiz.

"SOYLU'YA İTİBAR SUİKASTINI KABUL ETMİYORUZ"

Bilhassa terörle mücadele alanında ismi altın harflerle yazılacak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum."

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu'ya destek ViDEO





"SOYLU YALNIZ DEĞİL"

Kim demiş Sayın Soylu yalnız, kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır.





"GEÇİN BUNLARI"

Hakkında ne söylenirse söylensin, bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Terörle mücadeleyi sekteye uğratma arayışındalar. Zillete batanlar, iftira oku atanlar, Sayın Soylu'yu yıpratma gayesiyle PKK-PYD-YPG'yi selamlarken şirinlik taslama hevesindedir. Geçin bunları geçin.

Terörle mücadeleyi dağda taşta, sınır içinde, sınır ötesinde cesaretle yürüten bir hükümeti, bir bakanı, topyekün tüm güvenlik güçlerimizi 'ama, ancak, fakat' demeden ön şartsız destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz.

"TÜRK MİLLETİNDEN TARAFIZ"

Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur. Tahammülümüz yoktur. Mücadele kararlılığımız ise ziyadesiyle çoktur. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Ya birlikten beraberlikten yana olacağız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz ya da ağır bir yıkımı göze alacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz Türk milletinden tarafız. Biz milli kimlikten yanayız. Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımızı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmaya davet ediyorum. Bu davet huzura davettir. Bu davet 2023'ün lider ülke Türkiye'sine davettir. Bu davet aşa, işe, refaha, adil paylaşıma, adaletli bölüşüme, hak ve hukuka davettir."

