Devlet Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması: Kim ne derse desin gerçek budur

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'Terörsüz Türkiye' süreci başladı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'yı feshedin" açıklamasıyla devam eden süreçte tartışmalar devam ediyor.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yayınladığı metinde, PKK elebaşı Öcalan için 'kurucu önder' ifadesi kullanılması gündem olmuştu.

KURUCU ÖNDER AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın silah bırakma çağrısı ve Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan protokol hakkında yazılı açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kurucu önderi olduğunu belirterek "Kim ne derse desin aleni gerçek budur." dedi.

"MÜHİM BİR EŞİK AŞILDI"

Bahçeli, Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile PYD/YPG elebaşının 10 Mart tarihinde Şam’da imzaladıkları 8 maddelik anlaşma metiniyle mühim bir eşik aşılmış, komşu ülke Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'NIN FESHİ ERTELENEMEZ"

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı "Silah bırakın" çağrısına da değinen MHP Lideri Bahçeli, "PKK’nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

PKK’nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur. Kurucu önder ifadesinden rahatsız olan, bu tanımlamayı istismar eden, üstelik Milliyetçi Hareket Partisi’ne haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, patentinin bizde bulunmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikâr gerçek budur.

"DEM PARTİ HEYETİNİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MÜCADELESİNE DESTEKLERİ TAKDİRE ŞAYANDIR"

DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne yarın gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır.

"SURİYE'NİN SİYASİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TESCİLLENMİŞTİR"