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Haber Merkezi

Korsan yeminde kılıç çeken teğmenlerle ilgili soruşturma sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin etmişti.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videonun yayınlanmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz." demiş ve çok yönle bir incelemenin sürdüğünü belirtmişti.

'DIŞ BAĞLANTILI OPERASYON'

Bu açıklamanın ardından MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, yemin için "dış bağlantılı operasyon mekaniği" nitelemesinde bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEDİLER

Dün ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." değerlendirmesi yapılmıştı.

8 PERSONELİN İHRACI İSTENİYOR

Gelen son dakika bilgisine göre; Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreninde korsan yemin edip, kılıç çeken 5 teğmenle birlikte alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanları, ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, partisinin grup toplantısı çıkışında konuyla ilgili görüşleri soruldu.

"KARARA SAYGI DUYUYORUM"

Bahçeli, teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şunları söyledi: