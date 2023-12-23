Devlet Bahçeli'den terörle mücadele mesajı! Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak

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Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor...

Terörün kökünü kazımak için Kuzey Irak'ta süren operasyonlar sırasında acı haber geldi.

Hakurk'ta alçak teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu.

Bahçeli'den taziye mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından şehit olan 6 askerimiz için taziye mesajı yayınladı.

"Terörle mücadele sonuna kadar sürecek"

Bahçeli açıklamasında terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurguladı.

"Öfkemiz acımız kadar büyüktür"

Devlet Bahçeli taziye mesajında şunları söyledi:

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.