MHP lideri Devlet Bahçeli, Tunç Soyer'i hedef alarak "Küstahça sövdüğü Osmanlı padişahından başkası değildir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiş" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 9 Eylül kurtuluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmasıyla tartışma konusu yaratmıştı..

Konuşmasında "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." ifadelerini kullanan Tunç Soyer'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haddini bilmez, ahlaksız" diyerek tepki göstermişti.

Bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli'den Tunç Soyer'e tepki

Kayseri mitinginde konuşan Bahçeli, "Dünyanın hiçbir yerinde atasına, milli anılarına ülkemizdeki bir güruh kadar yıkıcı, yaralıyıcı konuşan yoktur" vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiş"

"Milli mücadele yolunu açan İzmir belediye başkanının küstahça sövdüğü Osmanlı padişahından başkası değildir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur. Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir." dedi.

Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e 'Osmanlı' tepkisi ViDEO

"Tarihimizi yargılıyorlar"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizi yargılıyorlar, milletimizi sorguluyorlar, milli birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar. Bunu yaparken demokrasiyi istismar ediyorlar. Öncelikle tavır geliştirmemiz bir irade beyan etmemiz gerekiyor.

'Geliyor gelmekte olan' masalını anlatanlar münafık muhterislere sesleniyorum. söylüyorum. Nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi planlıyorsunuz. Hatta geleceğiniz varsa, göreceğiniz var diyoruz. Uyarayım davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mahkumdur.

Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir, uyanık mıyız bunu gözlüyorlar. Aciz miyiz bunu inceliyorlar, yılgın mıyız bunu irdeliyorlar, tıpkı Ergenekon'da dağları eriten ateş gibi bütün Türkiye'yi sardı. MHP'ye kefen biçiyorlardı, anket şirketleri parayla yemleyip düzenek kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı.

2023'te hem Cumhurbaşkanı seçeceğiz, hem de 28. dönem milletvekili seçimini yapacağız. Zillet İttifakı'ndan hiç bir halt olmaz, olamaz. Bunların itibarları sıfırlanmıştır. Daldaki çürük meyve neyse Zillet İttifakı odur.

"Dünyanın hiçbir yerinde atasına, milli anılarına ülkemizdeki bir güruh kadar yıkıcı, yaralayıcı konuşan yoktur"

Son günlerde tarihimizi tartışmaya açma densizlikleri vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde atasına, milli anılarına ülkemizdeki bir güruh kadar yıkıcı, yaralayıcı konuşan yoktur. Dünya’nın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir. Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir.

Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Cumhuriyeti cumhurla kucaklayan ya Osmanlı’nın inanmış bir devlet görevlisidir. Karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır. Asla hain değildir.

"Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir"

Milli mücadele yolunu açan İzmir belediye başkanın küstahça sövdüğü Osmanlı padişahından başkası değildir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur. Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir."